Mautern, Wald am Schoberpass Einbrüche in Schulen, Kindergarten und die Raiffeisenbank Mautern

In der Nacht auf Freitag verursachten Einbrecher in Mautern und Wald am Schoberpass hohen Sachschaden und stahlen Bargeld und Wertgegenstände.