Katharina Bastl von der Med Uni Wien bei der Betreuung einer Pollenfalle in Wien © Katharina Bastl

Bisher gab es lediglich eine Pollen-Messstation in der Steiermark, und zwar in der Landeshauptstadt Graz. Um eine genauere Vorhersage für Allergiker, Pharmazeuten, Ärzte, die Landesregierung und Gemeinden in der Steiermark zu haben, bedarf es aber mehrerer Messpunkte. Auch einen in der Obersteiermark.

Nun kommen zur bislang einzigen Messstation noch zwei weitere dazu. Eine in Eibiswald und eine im Bezirk Leoben – in Trofaiach. Die Geräte dafür stellt die Med Uni Wien zur Verfügung, die auch den österreichischen Pollenwarndienst betreibt.

