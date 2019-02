Bis zum Jahr 2025 möchte das Unternehmen am Standort Leoben von derzeit 580 auf 1000 Mitarbeiter aufstocken. Neben dem Startschuss für diese Erweiterung wurden jetzt aber auch schon die Weichen für weitere Expansion in Leoben gestellt.

Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern und auf vier Stockwerken entstehen bis Herbst 2019 Besprechungsräume und 150 neue Büroarbeitsplätze © Rendering: Knapp AG

Die Knapp Systemintegration GmbH – Teil der international tätigen Knapp-Gruppe mit Sitz in Hart bei Graz – startet in Leoben ein neues Bauvorhaben und investiert wieder in die Infrastruktur. Bis Herbst 2019 entstehen über dem bestehenden Betriebsrestaurant vier Stockwerke mit Büroräumlichkeiten.