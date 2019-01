Keine Milchabholung wegen der Sperren: Sie wird also weiterverarbeitet. Tiere können großteils nicht mehr aus den Ställen gelassen werden.

Tiere in der Region Erzberg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hühnerfutter wurde in Radmer knapp, in Eisenerz bekommen die Hühner überschüssige Milch (Sujetbild) © Bettina Oberrainer

Aus dem vielen Schnee resultiert in Eisenerz momentan ein richtiger Topfen - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn neben den Massen an Schnee haben die Eisenerzer einen weiteren weißen Überschuss: Milch. Und da heißt es nur, verarbeiten was das Zeug hält.