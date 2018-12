Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ball der Montanuniversität Leoben soll wieder zahlreiche Balltiger anlocken © MUL

Zu einer besonderen Veranstaltung lädt die Montanuniversität Leoben am Samstag, dem 12. Jänner: Zum ersten Mal seit vielen Jahren findet der Ball der Alma Mater Leobiensis wieder an der Universität selbst statt. Dazu wird der Erzherzog-Johann-Trakt, also das moderne Hörsaalgebäude am Kreisverkehr bei der Evangelischen Kirche, mit viel Herzblut in eine Ball-Location verwandelt – mit verschiedenen Tanzflächen und Bars auf zwei Etagen ebenso mit Livemusik für jeden Geschmack und kulinarischen Schmankerln.

An Erfolge anknüpfen

Ziel der Organisatoren ist es, an den großen Erfolg der Sommerredoute der Montanuniversität in den vergangenen Jahren anzuknüpfen und – diesmal mitten in der Ballsaison – einen rundum gelungenen Abend zu bieten. So soll der Ball wieder ein Fest mit Tanz, Musik und guter Unterhaltung für alle Uniangehörigen, Freunde und der Montanuniversität nahestehenden Unternehmen sowie selbstverständlich vor allem auch für alle Balltiger der Leobener Gesellschaft werden. Karten kann man sich bereits jetzt im Vorverkauf sichern – etwa im Internet oder via E-Mail an die Organisatoren des Balls.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Förderung ausländischer Studierender an der Montanuniversität durch die Plattform Leoben International zugute.

INFOSPLITTER ZUM BALL Der Ball der Montanuniversität Leoben findet am Samstag, dem 12. Jänner, statt. Wo? Erzherzog Johann-Trakt der Montanuniversität Leoben, am Ignaz Buchmüller-Platz (Eingang beim Kreisverkehr) Saaleinlass um 19.30 Uhr. Feierliche Eröffnung ist um 20.30 Uhr. Weitere Informationen und Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter: http://ballunileoben.ac.at oder via E-Mail an: ball@unileoben.ac.at