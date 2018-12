Facebook

Gerald Zechner, FF Niklasdorf, mit Nachwuchsfeuerwehrmann und Michael Haberl (v.l.) © Schönauer

Mitglieder der Feuerwehrjugend verteilten mit Kommandant Gerald Zechner und Ortsjugendbeauftragten Markus Hotter von der FF Niklasdorf die Flamme des Friedens an Bewohner von Niklasdorf. Einigen älteren Personen wurde das Friedenslicht von der Feuerwehr sogar nach Hause gebracht.

Einige Tage zuvor wurde das Friedenslicht an sechs Mitglieder der Feuerwehrjugend der FF Wald am Schoberpass im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz übergeben und vom Langstreckenläufer Michael Haberl zuerst per Fahrrad über Mariazell nach Graz gebracht. Danach wurden die 122 Kilometer von Graz nach Wald am Schoberpass von Michael Haberl so wie im Vorjahr laufend zurückgelegt, wobei das Friedenslicht im Bezirk Leoben an die einzelnen Feuerwehren übergeben wurde.

Dieser Friedenslichtlauf ist mit einem karitativen Zweck verbunden: Lisa aus St. Michael, die an BNS-Epilepsie und Autismus leidet, sowie Hannah, die nach einer Lebertransplantation mit starker Neurodermitis und fortschreitender Zerstörung ihres Gebisses kämpft, werden mit den gesammelten Spenden finanziell unterstützt.