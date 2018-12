Facebook

Der neue NAZ Campus, im Bild der Spatenstich im heurigen Jahr in der Eisenerzer Ramsau, wurde bei der Gemeinderatssitzung in Eisenerz positiv hervorgehoben © Andrea Walenta

Um es vorwegzunehmen, der Abgang beim Ordentlichen Haushalt für den Voranschlag 2019 der Stadtgemeinde Eisenerz hat es in sich: Exakt 2,116.400 Euro fehlen für ein ausgeglichenes Budget. Viel Geld für eine Gemeinde, die seit Jahren mit weniger werdenden Einnahmen kämpft.

„Ein Hauptgrund ist, dass wir Infrastruktur bedienen müssen, die wir aber finanziell so nicht schaffen“, erklärt Bürgermeisterin Christine Holzweber. Sie führt im Eisenerzer Rathaus auch die Mehrheitsfraktion der SPÖ an. Und nur sie und ihre Parteikollegen stimmten für den Budgetvoranschlag 2019.

