Wilder Berg in Mautern Ein Fest für den 80.000 Besucher - und die Chance auf Verlängerung

Am Wilden Berg in Mautern wurde am Sonntag mit einem großen Fest der 80.000 Besucher gefeiert. Wegen des nach wie vor großen Andrangs wird überlegt, die Saison bis nach Allerheiligen zu verlängern.