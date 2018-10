Der nächste Meilenstein am Forschungs-, Entwicklungs-, Trainings- und Ausbildungszentrum "Zentrum am Berg" (ZAB) wurde nun erreicht. Der Durchschlag zwischen der Eisenbahn- und der Straßentunnelröhre ist, zur Freude aller Beteiligten, perfekt gelungen.

Durchschlag gelungen: Große Freude bei allen Beteiligten im Zentrum am Berg am Erzberg © KK

Aktuell laufen am "Zentrum am Berg" (ZaB) am Erzberg in Eisenerz so viele Arbeiten wie noch nie zuvor, bestätigen die Verantwortlichen der Montanuniversität Leoben, die das Zentrum betreiben werden, in enger Kooperation mit der TU Graz. Davon überzeugen sich auch immer wieder Besucherinnen und Besucher.