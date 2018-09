Rauchfangkehrer Karl Hajek (59) aus Mautern pilgerte im Sommer mit seiner Enkelin Cora (12) mehr als 300 Kilometer am Jakobsweg.

Gut gerüstet am Jakobsweg: Enkelin Cora (12) und Opa Karl (59) Hajek aus Mautern © KK

Für die zwölfjährige Cora aus Mautern im Liesingtal und ihren Opa Karl Hajek (59) ist der Speikkogel im Grenzgebiet der Steiermark und Kärnten ein besonderer Gipfel, den sie gemeinsam erobert haben. Dort fiel eine für beide wegweisende Entscheidung: Das gemeinsame Pilgern am Jakobsweg in Spanien in den Sommerferien 2018. Gesagt, Coras Eltern überzeugt und getan.

