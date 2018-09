Die drei Leobener Annan Zhang (19), Laurent Meisel (20) und Florian Rainer (22) studieren seit einiger Zeit erfolgreich an der ETH Zürich und berichten von ihrer Zeit an einer führenden Universität Europas.

Das Leobener ETH-Trio, bestehend aus Annan Zhang, Laurent Meisel und Florian Rainer (v. l.), wohnt in Zürich gemeinsam in einer WG © Clara Melcher

Sie sind motiviert, fokussiert und besitzen den nötigen Grips: Die drei Absolventen des BG/BRG Leoben I entschieden sich nach der Matura für ein Studium an der technisch-naturwissenschaftlichen ETH Zürich, einer führenden Universität Europas. Während der zweiwöchigen Ferien, die das Trio in ihrer Heimat Leoben verbringt, erzählen die Drei, wie man unbeschadet aus den harten Lernphasen hervorgeht, welche Lektionen ihnen das Studium bisher erteilt hat und was aus ihrem Studentenleben geworden ist.