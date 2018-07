Die Straßenbaustelle in Vordernberg erfordert Geduld. Für Rettungsfahrten wurde eine Lösung erarbeitet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Straßensanierung durch Vordernberg ist bezüglich Verkehrsführung kein leichtes Unterfangen © Johanna Birnbaum

Seit Jahrzehnten wird in Vordernberg darum gekämpft, die Sanierung der B115, die direkt durch den Ort geht, zu erreichen. In der Vorwoche wurde für 800 Straßenmeter der erste Teil der Sanierung in Angriff genommen – mit großen Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.