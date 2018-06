Facebook

Die Vereinsmitglieder des FC Stammtisch Lieber in Mautern freuen sich auf ihr Jubiläumsfest am kommenden Wochenende © KK

Dass sich ein Hobbyfußballverein auch nach 35 Jahren als Familienverein einen Namen macht, ist beim Stammtisch Lieber in Mautern Programm.

1983 haben sich im Mauterner Ortsteil Reitingau ein paar junge Männer zusammengetan, um einem ihrer liebsten Hobbys nachzugehen: dem Fußballspiel. „Wir waren aber zu wenige Reitingauer. Einige Mitglieder der Musik in Mautern hatten wiederum das Problem, dass sie in der Kapelle spielten und natürlich Proben hatten, aber auch gerne Fußball spielen wollten. In einem an einer Meisterschaft teilnehmenden Verein war das zeitlich aber nicht möglich, deshalb wurde unser Hobbyfußballverein für uns alle eine Heimat“, erzählte Obmann Rudolf Hubner schon beim 30-jährigen Bestandsjubiläum.

119 Mitglieder

Geändert hat sich bis heute nichts daran. Im Verein, der derzeit 119 Mitglieder hat, sind auch Frauen und Kinder herzlich willkommen. „Ich glaube, wir sind der einzige Hobbyfußballverein, der Frauen als voll stimmberechtigte Mitglieder hat“, ist Hubner stolz. Der Verein sei eine große Familie.

Am Freitag, dem 22. Juni, und am Samstag, dem 23. Juni, wird nun mit einem großen Sportfest der „35er“ gefeiert. Höhepunkt ist am Samstag um 18.30 Uhr ein Bürgermeisterwettbewerb, wo sich zehn Ortschefs aus dem Bezirk Leoben im Fichtenstadion bei Geschicklichkeitsaufgaben messen. Mit dabei sind Hans Schrabacher (Wald am Schoberpass), Mario Angerer (Kalwang), Andreas Kühberger (Mautern), Karl Dobnigg (Kammern), Karl Fadinger (St. Michael), Erich Ofner (Kraubath), Hans Marak (Niklasdorf) Walter Hubner (Vordernberg), Christine Holzweber (Eisenerz), Ludwig Gottsbacher (Radmer) und die Leobener Sportgemeinderätin Margit Keshmiri (Leoben).

Programmauswahl Freitag, 22. Juni: 16 Uhr: Altherrenturnier; 20.30 Uhr: Rückblick auf 35 Jahre Samstag, 23. Juni: 10 Uhr: Turnier; 18.30 Uhr: Bürgermeister-Bewerb; 19 Uhr: Jugendkapelle Mautern, Big Band; 21 Uhr: Duo Allround.

