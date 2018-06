Facebook

Die Kinder sind nun Profis in Sachen Zahngesundheit © Foto Freisinger

Die richtige Zahnpflege ist nicht nur Garant für Zähne ohne Karries, sie kann sogar zu einer Auszeichnung führen. So geschehen ist dies dem Kindergarten Leoben-Stadt. Von Jänner 2017 bis Juni 2018 nahm das Haus mit seinen 88 Kindern als einer der drei ersten Kindergärten in der Steiermark am Projekt zur Zahngesundheit teil. Das viele Putzen zeigte Wirkung: Der Kindergarten wurde diese Woche vom Verein „Styria Vitalis“ mit einer Silberplakette sowie einer Urkunde ausgezeichnet.

Die Freude bei Kindergartenleiterin Erika Erzetic-Friedrichkeit über die Auszeichnung war riesig. Mit den Kindern habe man verschiedene Aspekte rund um das Thema Zahngesundheit behandelt: „Wir haben mit den Kindern das Thema intensiv erarbeitet. Bei uns spannte sich der Bogen vom Zähneputzen bis zum Hochbeet.“ Denn Zahngesundheit setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen: Neben dem dem Zähneputzen wurde etwa die Ernährung, die körperlichen Betätigung bis hin zum Anbau von eigenem Gemüse mit den Kindern besprochen. Zusätzlich wurde der Kindergarten Leoben-Stadt auch als Bewegungskindergarten ausgezeichnet.