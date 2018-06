Kleine Zeitung +

Leoben Kunstwerke aus aller Herren Länder in Leoben

Das Projekt "See the Big Picture" will Kunstwerke aus jedem Land der Erde in seine Sammlung aufnehmen. Die Künstlerinnen und Künstler zeigen durch ihre Arbeiten, wie sie die heutige Welt sehen. Zu sehen sind diese Werke nun auch in Leoben.