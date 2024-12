Was macht ein Lkw in den frühen Morgenstunden auf dem neuen Abschnitt des Geh- und Radweges zwischen St. Michael und Leoben-Hinterberg? Das fragt sich ein Mann aus dem Bezirk, der jeden Tag mit seinem Fahrrad zur Arbeit pendelt. Auch die fehlende Beschilderung, und der Umstand, dass es sich bei dem asphaltierten Weg um einen Radweg handelt, sorgt bei der Auffahrt in Auwald für Verwunderung.