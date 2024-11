Erste Kinderhospiz-Betten außerhalb von Wien werden in Leoben eingerichtet

In Österreich gab es bislang nur im Kinderpflegedomizil Fridolina in Wien Kinderhospiz-Betten. Ab 2025 werden zwei solcher Betten am LKH Hochsteiermark in Leoben installiert. Der Bedarf ist groß.