Der 33-jährige Michael Hochfellner ist als Fotograf erfolgreich und gefragt. Mit seinen Fotos von Landschaften über den gesamten Globus verteilt hat er sich in der Branche einen Namen gemacht. Aber nicht nur die Fotografien alleine machen die Werke von Hochfellner besonders: Der gelernte Mechatroniker erweckt in seinem Fotostudio in seiner Heimat Traboch durch die spezielle Drucktechnologie „ChromaLuxe“ digitale Fotos zum Leben – groß, kratzfest, lichtbeständig und in brillanten Farben.