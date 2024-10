Vor mehr als zehn Jahren haben sich Nicole Weber und Martin Kalan im Seniorenwohn- und Pflegeheim Murtalblick in Kraubath bei einem Krankentransport in der Arbeit kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Einen Tag später, am Heiligen Abend 2013, haben sich die beiden zu einem gemeinsamen Treffen verabredet und setzen so sie ihre „Liebesgeschichte“ fort.

Unvergessliche Momente voller Glück

Vor zwei Jahren überraschte der Bräutigam seine Zukünftige im Campingurlaub mit einem Heiratsantrag, den Nicole mit Freude annahm. Durch ihre gemeinsamen Leidenschaften, dem Fliegen in Timmersdorf und der Begeisterung für den Motorsport, haben sie sich als Hochzeitslocation den Red Bull Ring ausgesucht.

Die kirchliche Trauung fand in der wunderschönen Schönbergkirche im Familien- und Freundeskreis statt. Anschließend wurde im Schönberghof mit einer stattlichen Anzahl von Gästen gefeiert. Besonders stolz ist das Brautpaar auf ihre beiden Söhne, Mick-Johannes (6) und Vince-Nikolaus (5).

Hochzeitsreise

Die Hochzeitsreise wird das frisch gebackene Ehepaar ins Salzkammergut führen. Eine Woche lang werden die beiden ihre Zweisamkeit im bekannten „Weißen Rössl“ am Wolfgangsee genießen.

