Seit neun Jahren organisiert die Leobenerin Andrea Radinger-Reisner den Kunst- und Handwerksmarkt auf Burg Rabenstein in Frohnleiten. 65 lokale Künstlerinnen und Künstler stellen dabei ihre Arbeiten in Kunst, Design und Handwerk in der besonderen Atmosphäre der mittelalterlichen, renovierten Burg aus. Die Veranstaltung ist übrigens auch eine Gelegenheit, diese sonst nicht öffentlich zugängliche Location zu erleben, und der 360-Grad-Drehlift sowie der Weg entlang der Kunsthandwerksstände verstärken dieses Erlebnis zusätzlich.