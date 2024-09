Weithin sichtbar waren am Sonntagabend in der Dämmerung der Feuerschein und die Rauchsäule, die aufstieg: Auf der Semmering-Schnellstraße S6, etwa 200 Meter von der Auffahrt Leoben-Ost entfernt, stand ein Fahrzeug in Fahrtrichtung in Vollbrand. Der Alarm ging um 19.11 Uhr in der Leitstelle ein. Aus bisher unbekannter Ursache war das Fahrzeug in Brand geraten.

Im Einsatz waren die FF Leoben-Göss und die FF Niklasdorf mit jeweils 20 Personen und die FF Leoben-Stadt mit 16 Personen. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehren mit Hochdruckleitungen das brennende Fahrzeug. „Es gab keine Verletzten, da die Fahrzeuginsassen den Pkw rechtzeitig verlassen konnten“, informiert die FF Leoben-Stadt.

Eine Fahrtrichtung gesperrt

Bei den Löscharbeiten war ein Atemschutztrupp im Einsatz, und ein weiterer stand in Reserve, ergänzt Leon Fellegger von der FF Niklasdorf. Für die Dauer des Einsatzes musste auf der Schnellstraße S6 die Fahrbahn in Richtung Bruck komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Das Autowrack wurde von einem Abschleppunternehmen entsorgt und nach Reinigung der Fahrbahn konnten die Feuerwehren nach etwa zwei Stunden Arbeit wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.