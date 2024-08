Um kurz nach 15:30 ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Pyhrnautobahn A 9 ein Autounfall zwischen der Autobahnausfahrt Traboch und dem Verkehrsknoten St. Michael. Ein Fahrzeuglenker war in Fahrtrichtung Slowenien unterwegs, als er gegen die Mittelleitschiene geprallt sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fand man das Fahrzeug in der Mitte der Fahrbahn vor.

Ursache nicht geklärt

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt und werde derzeit von der Polizei ermittelt.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael, Madstein-Stadlhof und Traboch waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz, berichtet Daniel Achaz von der Feuerwehr St. Michael. Rund eineinhalb Stunden waren sie damit beschäftigt, das Fahrzeug zu bergen, die Fahrbahn zu reinigen und auslaufendes Betriebsmittel zu binden.