Kennengelernt haben sich der KFZ-Mechaniker Sandro Wiesflecker und die Bürokauffrau Tanja Laure bereits im Jahr 2013 bei Freunden. Das gewisse Etwas hat die beiden Brautleute aus Leoben-Judendorf im Jahr 2017 zusammengeführt und verbunden. Nach Jahren der Zweisamkeit krönte im September 2022 die Geburt von Söhnchen Paul ihre Liebe.

Tanja und Sandro teilen auch zwei Leidenschaften: die Familie und ihre Hündin Leyla. Beim Wandern können sie beides verbinden.

Besonderer Ort für den Heiratsantrag

Am 3. Mai 2023 überraschte Sandro im Peter Tunner-Park in Leoben seine Tanja mit einem romantischen Heiratsantrag, wo er sie bat, seine Frau zu werden. Tanjas „Ja-Wort“ folgte prompt.

Am Samstag, dem 6. Juli 2024 war es dann so weit, und in Begleitung der Familien und von Freunden wurde am Standesamt Leoben der Bund fürs Leben amtlich. Nach der standesamtlichen Trauung ließ sich das Brautpaar im Gasthaus Meisenbichler in Traboch gebührend gefeiert.

Die Hochzeitsreise wird das frisch gebackene Ehepaar nach Griechenland führen – allerdings erst im Jahr 2025.

