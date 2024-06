Es fühlte sich an, „als wenn wir uns schon ewig gekannt hätten“, schmunzeln Stefanie und Andreas. Liebesgott „Amor“ führte die beiden vor sechs Jahren zusammen, nachdem Andreas seiner Stefanie, auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gesendet hatte. Die Liebe entstand und die Partnerschaft zwischen der Friseurin und dem Voestalpine-Arbeiter wurde mit zwei Kindern gekrönt.

Hochzeitsreise führt nach Kroatien

Nun beschloss das Paar, seine Beziehung mit dem Ja-Wort zu besiegeln. Bei einem romantischen Hochzeitsfest im Landhotel Reitingblick in Schardorf wurde mit der ganzen Familie, Freunden und zahlreichen Gästen gefeiert.

„Die Hochzeitsreise werden wir im sonnigen Süden in Kroatien verbringen“, erzählt das frisch gebackene Brautpaar. Ihre zwei Kinder sind natürlich mit von der Partie. Ihr größtes gemeinsames Hobby ist das Radfahren und so sind die beiden oft ausgiebig in der Natur unterwegs.

