Gemeinsam mit Andreas Kühberger, Nationalratsabgeordneter, ÖVP-Bezirksparteiobmann und Bürgermeister von Mautern, lud Landeshauptmann Christopher Drexler zu einem Pressegespräch in Leoben, bei dem die Themen Bauen und Wohnen, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung im Bezirk Leoben und in der Steiermark in den Fokus gerückt wurden.