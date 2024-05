Kennengelernt haben sich Stefanie und Christoph Reisner aus Trofaiach ganz klassisch beim Fortgehen – und zwar beim Bauernsilvester im Discostadl „Maurer‘s“ in Sankt Stefan vor zwölf Jahren.

Viele Jahre lang gingen die beiden durch dick und dünn und für Christoph war eines ganz klar: Seine Stefanie ist die Richtige für das ganze Leben. Die Frage aller Fragen stellte er seiner großen Liebe am 29. Dezember 2022, der Leopoldsteinersee war der perfekte Ort für seinen Heiratsantrag.

Hochzeit am Obstweingut

Im Beisein ihrer Familie und ihrer Freunde gaben sich Stefanie und Christoph am 11. Mai das Jawort. In der idyllischen Umgebung des Obstweingutes Haas in Gnas steckte sich das Paar die Ringe an und versprach sich ewige Liebe und Treue.

Christoph und Stefanie blicken in eine gemeinsame Zukunft © Fotoliesl

Stefanie und Christoph verbindet auch die gemeinsame Liebe zum Reisen. Viele führten die beiden schon quer durch ganz Europa. „Auch eine Reise nach London ist für heuer noch geplant“, erzählt die Braut.

Geflittert wird aber ganz relaxt in Schladming. Den Honeymoon verbringt das frischgebackene Ehepaar mit entspannten Wellnesstagen, wo das neue Eheleben in vollen Zügen genossen wird.

Hier geht’s zu den Brautpaaren aus dem Bezirk Leoben!