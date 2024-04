In Kooperation mit der Steirischen Eisenstraße beleuchtete die Musikschule Eisenerz am Freitag im Radwerk IV in Vordernberg unter dem Titel „Die weiße Frau und der Wassermann“ das Thema rund um Geschichte und Gegenwart des Erzberges auf unterschiedliche Weise. Mit diesem sehr gut besuchten Theaterabend wurden die „Tage der Industriekultur 2024 an der Steirischen Eisenstraße“ offiziell eröffnet.