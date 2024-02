Sieben Mannschaften in zwei Divisionen kämpften in Leoben bei den Special Olympics Unified Floorball Meisterschaften um den Titel des „Steirischen Meisters“. In beiden Divisionen gewannen Teams aus dem Burgenland. In der Division 1 holte sich das „Team Special Olympic Burgenland“ im Finale erst nach einem Penaltyschießen gegen Sportsconnect Graz/IC Graz den Sieg. Den dritten Platz sicherte sich die Mannschaft SportsConnect Graz/FBV Trofaiach vor der Mannschaft aus Linz. In der Division 2 siegte die Mannschaft Dornau 2 aus dem Burgenland vor Dornau 1. Dritter wurde die Mannschaft der Lebenshilfe Tamsweg.