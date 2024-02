„Gemeinsam grenzenlos“ lautet das Motto der diesjährigen Special Olympics Winterspiele, die im März in Graz, Schladming, in der Ramsau sowie in Seiersberg/Pirka ausgetragen werden. In Leoben bereitet man sich mit einem Floorball-Spiel darauf vor – am Sonntag kann man den Mannschaften ab 10 Uhr in der Leobener Sporthalle zuschauen. Veranstaltet wird das Fest vom ältesten Floorball-Verein Österreichs, dem IBC Leoben gemeinsam mit „Sports Connect“, einem inklusiven Sportverein aus Graz.