Stockerlplätze, Jubelschreie, Olympiamedaillen und ein 18 Kilo schwerer Diskuswerfer als sichtbare Zeichen für den steirischen Sportler des Jahres 2021 in der Kategorie „Special Olympics“. Die wohl gewichtigste Auszeichnung für Dominik Maier aus Trofaiach. Bekommen hat er sie für seine Erfolge im Langlauf. Doch Maier ist auch im Sommersport daheim. 2019 nahm er an den Special Olympics World Games in Abu Dhabi teil.

Besonders in Erinnerung geblieben sind die gemeinsame Zeit mit Lebenshilfe-Freundin Sindy sowie Trainer Klaus Knoll. Maier arbeitet übrigens bei der Lebenshilfe Trofaiach in der Holzwerk und gehört zum „Fixinventar“ der BT Füchse. Aktuell bereitet er sich auf seine Teilnahme bei den Special Olympics 2024 im März in Schladming vor.