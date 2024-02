Unzählige Erinnerungen finden sich in den Gemäuern des Café Segafredo, das seit 27. Februar 1999 am Leobener Hauptplatz geöffnet hat. Unzählige Kaffee-Treffen im sonnigen Gastgarten, Feierabend-Getränke mit Freunden oder wilde Partys bis spät in die Nacht. Die Betreiber Andy Bäuchl und Rico Temmel haben mit ihrem Lokal einen Ort geschaffen, der für viele seit 25 Jahren zu Leoben dazugehört. Das Erfolgsrezept hinter der langjährigen Zusammenarbeit sei Konsequenz und ganz viel Vertrauen.