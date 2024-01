Um 9 Uhr morgens öffnen die Türen der neuen Fleischerei in Leoben, kurz danach herrscht Hochbetrieb. Die Kunden kommen und gehen, äußern ihre Wünsche auf Deutsch oder Bosnisch und werden von einem vierköpfigen Team zu den verschiedenen Fleischprodukten beraten. Seit 8. Jänner gibt es die Fleischerei Alisic in der Kärntnerstraße in Leoben, es ist der zweite Standort nach dem Geschäft in Graz – zufälligerweise ebenso in der Kärntnerstraße.