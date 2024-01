„Die Grundparameter sind für alle gleich“, sind sich Andrea Lassacher und Julia Neußl aus St. Michael einig, „und auch die Wahrnehmung in Bezug auf Beruf und Familie ändert sich“. Und doch hätten es Frauen in der Wirtschaft manchmal immer noch nicht ganz so einfach wie Männer. Als Vorstandsmitglieder des Netzwerks „Frau in der Wirtschaft“ von der Wirtschaftskammer, wollen sie deshalb Frauen bei ihren unternehmerischen Vorhaben unterstützen.