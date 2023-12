Der Schulwart am BORG Eisenerz machte bei einem Rundgang während der Weihnachtsfeiertage eine nicht sehr erfreuliche Entdeckung. Ein Teil des Flachdachs der Schule war vom Sturm, der knapp zwei Tage über die Obersteiermark zog, heruntergerissen worden und landete auf der Rückseite des Gebäudes in Richtung Sporthalle. „Wir wissen nicht genau, wann es passiert ist, weil in diesem Bereich, gerade in den Ferien, kaum jemand ist. Glücklicherweise war auch niemand dort, wo das Dach gelandet ist“, erzählt Schulleiterin Petra Nömayer.