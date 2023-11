Neue Fassade, neues Erscheinungsbild. Doch die Erneuerung des Europagymnasiums Leoben, des ehemaligen Neuen Gymnasiums, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur auf das Äußerliche beschränkt. Das wurde auch beim Einweihungsfest Dienstagnachmittag in den Räumlichkeiten der Schule in der Moserhofstraße 7a in Leoben deutlich. Bereits 2017 wurde mit der kontinuierlichen Sanierung des Gebäudes begonnen. Genau in dem Jahr, in dem eine Zusammenlegung des damals noch Neuen Gymnasiums und des benachbarten Alten Gymnasiums eigentlich schon auf dem Weg war. „Das ist dann aber doch nicht gekommen. Das ist auch gut so“, bemerkt Eva Tomaschek, die seit 1. März 2015 die Schule als Direktorin leitet und mit Ende November in den Ruhestand tritt.