Die Nacht nach dem historischen Wahltriumph war kurz für viele Freiheitliche. Doch mit der Aussicht, die steirische Politik in den nächsten fünf Jahren federführend mitgestalten zu können, ging man am Montag wieder ans Tagwerk. Um 17 Uhr tat in Graz der Landesparteivorstand zusammen, formal wird das Gremium die Aufnahme von Regierungsverhandlungen und den weiteren Fahrplan beschließen. Was die Kommunikation nach außen betrifft, hält man am Prinzip „blauer Montag“ fest: Offizielle Stellungnahmen gibt es nicht, es wird auf eine Pressekonferenz am Dienstag verwiesen.