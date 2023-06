Bis zu Aufsichtsratchef Günter Dörflinger hinauf waren die Spitalsverantwortlichen, Politik und Büros seit Tagen bemüht, die LKH-Reform zur "richtigen" Zeit an den richtigen Stellen zu erklären. Am Montag stimmte sich das "Koordinationsgremium Versorgungssicherheit" unter Erich Schaflinger (Leiter des Landessanitätsrates) noch einmal ab, bis Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß am Dienstag sagen konnte: "Viele Bereiche in den Kages-Häusern werden neu geordnet", damit die "Loch-auf-Loch-zu-Politik ein Ende hat", ergänzte SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz. Der "große Wurf", wie Landesrat Werner Amon (ÖVP) das Personalpaket nannte, wurde auch von Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer als "Meilenstein" bezeichnet.