Landtagspräsidium: Gabriele Kolar (SPÖ), Manuela Khom (ÖVP), Gerald Deutschmann (FPÖ) © APA

Wie geht es nach der Absage der Gemeinderatswahlen mit der Landespolitik weiter? Am Montag gibt es Vorgespräche, am Dienstag tagt - vor der Sondersitzung des Landtags - die Präsidialkonferenz. Dort soll geklärt werden, ob die für 31. März geplante Landtagssitzung stattfindet. Eine Absage gilt als wahrscheinlich. Laut Landtagspräsidentin Manuela Khom kommt es darauf an, ob in den Ausschüssen dringende Stücke beschlussreif werden. „Wenn es keine solchen Stücke gibt, dann werde ich keine Sitzung einberufen“, so Khom.