Die ÖVP steuert auf vorgezogene Landtagswahlen zu, die SPÖ kämpft um den spätestmöglichen Termin im Mai 2020. Aber was sagen Mitglieder der steirischen Koalitionsparteien von Werner Amon und Josef Muchitsch bis hin zu den Bürgermeistern quer durchs Land. Die ein oder andere Überraschung dazu gibt es schon.

Geigen die drei Spitzen von FPÖ, ÖVP und SPÖ im Wahlkampf vorzeitig auf? © Juergen Fuchs

Die Umfrage der Kleinen Zeitung zur ventilierten vorgezogenen Landtagswahl war am Dienstag ein Renner: Weit über 2000 Leser haben beim Online-Voting mitgeklickt und aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht. Das Ergebnis der - nicht repräsentativen - Umfrage war am Abend eindeutig: Zwei Drittel der User sprachen sich gegen einen früheren Urnengang aus, 24 Prozent waren dafür, der Rest gab an, es sei ihnen egal.