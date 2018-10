Steiermark Kampus für Mindestlohn von 1700 Euro brutto

Facebook

Doris Kampus © spö

In der Steiermark sind 41.000 Menschen von Armut betroffen, das entspricht drei Prozent der steirischen Bevölkerung. Das geht aus einem am Montag in Graz von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) vorgestellten Bericht hervor. "Wir können uns nicht freuen, dass es nur drei Prozent der Bevölkerung sind - jede betroffene Person ist eine zu viel", sagte Kampus.