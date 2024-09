Die drei bisherigen Spitalsstandorte Schladming, Rottenmann und Bad Aussee sollen ab 2028 jeweils als „Gesundheits- und Facharztzentrum“ (GFZ) fungieren. Das steht in jenem Nachnutzungskonzept, das die Landesregierung am Dienstag beim Kirchenwirt in Aigen den örtlichen Abgeordneten und Bürgermeistern vorstellen will. Die Spitäler sollen ja im Leitspital Stainach aufgehen, was seit Jahren für politischen Wirbel sorgt.