1977 hat Karl Marx den Schuhmacherladen in der Mandellstraße von seinem Vater übernommen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

"Alles, was zu reparieren ist, repariere ich", sagt Karl Marx, den wir in seinem Schuhmacher-Laden in der Mandellstraße besuchen. "Heute liegt mein Hauptgeschäft darin, Schuhe, vor allem aus Leder, wieder auf Vordermann zu bringen. Nur noch vereinzelt nehme ich Aufträge für Schuhanfertigungen an", so Marx. Grund dafür ist, dass er das Geschäft ganz alleine betreibt und die Nachfrage gesunken ist.