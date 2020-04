Wie es um die Freibadsaison in Graz steht, Causa Seiersberg bleibt offen und wie die Coronakrise in Schulbücher eingehen könnte: Ihr Infopaket für den Mittwoch, den 29. April. Schönen Tag!

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Mit einer Kaltfront ziehen am Mittwoch dichte Wolken und fast überall einmal Regenschauer durch. Im Laufe des Nachmittages bessert sich das Wetter etwas. Die Temperaturen gehen mit auffrischendem Nordwind zurück. Höchsttemperaturen um 18 Grad.

Am Donnerstag dürfte es vor einer nächsten Störung föhnig und zeitweise sonnig sein. Gegen Abend steigt das Schauerpotenzial dann zunehmend. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um 20 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftqualität ist, der Jahreszeit entsprechend, sehr gut. Feinstaub stellt derzeit kein Problem dar und die Ozonkonzentrationen sind auch noch erfreulich niedrig. Es gibt nur geringe Belastungen durch Pollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

4. Die Pläne für die Grazer (Frei-)Bäder

Jetzt ist er da: Eben noch wurde der Countdown für die Schwimmbecken in Graz und Umgebung eingeläutet - nun gibt es einen Fahrplan für den Start der Grazer Freibäder in die heurige Saison, wie Michael Krainer seitens der Holding Graz der Kleinen Zeitung verrät. Sofern die Bundesregierung bis dahin nichts anderes vorgibt, dürfen Sportler fürs Training ab 12. Mai in das Bad zur Sonne und ab 1. Juni in die Auster. Zwei Wochen später soll es dann so weit sein: Ab 15. Juni will man dann alle Grazer Bäder für alle Besucher öffnen – "mit den bis dann gültigen Abstandsregeln", betont Krainer, Geschäftsführer des Freizeitbereiches bei der Holding Graz. Die Folge: Heuer würden weniger Besucher auf den Liegewiesen Platz finden. Um zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern ein Gedränge an den Bäderkassen zu vermeiden - und Enttäuschungen vor Ort, wenn man aus Platzmangel Leute absweisen muss -, prüfe man gerade eine Onlinereservierung von Eintrittskarten.

5. Keine Entscheidung: Causa Seiersberg wieder vertagt

Die Causa Seiersberg bleibt eine unendliche Geschichte. In der Regierungssitzung am Donnerstag hätte die umstrittene Einzelstandortverordnung für das Einkaufszentrum abgesegnet werden sollen, doch die Landesregierung traut sich vorerst noch nicht drüber. Grund ist ein Schreiben aus Brüssel, das in der Vorwoche beim Land eintrudelte. Die EU-Kommission will ja nähere Infos zu Umweltprüfungen im Zusammenhang mit der Center-Erweiterung. Damit man nicht auch noch ein EU-Vertragsverletzungsverfahren am Hals hat, lässt Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) die Sache noch einmal penibel von Experten aus gleich drei Abteilungen prüfen.

6. Wie Schulbücher einmal zurückblicken werden

Was kommt im Zuge der Coronakrise noch auf uns zu - wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich? Und welchen Platz wird die Bundesregierung rund um Kanzler Sebastian Kurz mit all ihren Coronamaßnahmen einmal in den Geschichtsbüchern einnehmen? Wie werden wir alle zurückblicken? Christiane Pabst geht davon aus, dass Schulbücher erstmals "in zwei Jahren schon" Berichte und Analysen zu dieser Coronakrise enthalten werden. Papst arbeitet für den Österreichischen Bundesverlag Schulbuch, der neben anderen Verlagen Unterrichtsmaterial für Österreichs Kinder ausarbeitet. Bis diese in den Schultaschen landen, müssen sie ein detailliertes Prozedere durchlaufen: So müssen die Vorschläge der Schulbuchautoren - unter anderen Uniprofessoren - eine Einreichung beim Ministerium sowie Feedback- und Gutachterrunden überstehen.

