Kaum eine Grazer Grünfläche ist so viel diskutiert wie der Augarten © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Freitag ist es im Norden wieder teils winterlich. Im Südosten des Landes bleibt es hingegen meist trocken und oft sonnig. Aber auch hier muss bis zum frühen Nachmittag verbreitet mit Windböen zwischen 50 und 80 km/h gerechnet werden. Höchstwerte um 9 Grad.

Am Samstag ziehen zwar immer wieder Wolkenfelder über die Steiermark, in Summe sollte aber der sonnige Wettereindruck überwiegen. Es bleibt niederschlagsfrei. Der Wind dreht erneut auf Südwest, frischt auf und bringt vorübergehend wieder mildere Luftmassen in die Steiermark. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Am Freitag gibt es starken Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie wird der Augarten in Zukunft genutzt?

Noch ist die Aufregung um die Augartenbucht nicht verklungen, sorgen neue Pläne für die Bespielung des Parks in Graz-Jakomini für Wirbel. Von Public-Viewing der kommenden Fußball-EM und einem Freiluftkino ist genauso die Rede wie von einem Streetfood-Market. Seitens der Holding Graz werden zwar Gespräche bestätigt, entschieden sei aber noch nichts. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: "Der Augarten ist ein erneutes Beispiel dafür, dass der Gemeinderat in der Kommunikation zwischen Holding, Unternehmen und Stadt Graz ausgeblendet wird", sagt KPÖ-Gemeinderätin Christine Braunersreuther. Gegen eine "Kommerzialisierung und Eventisierung", wie die KPÖ sagt, spricht sich auch Klaus Strobl (ÖVP) aus, der Bezirksvorsteher von Jakomini. Für ihn ist der Augarten ein "Ort der Erholung und Freizeit, keine Partymeile". Von einer Partymeile sei ohnehin keine Rede, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP): Ja, es gibt eine konkrete Anfrage für ein Familien-Public Viewing, aber erstens sei noch nichts entschieden und zweitens wird "der Augarten wie bisher überwiegend den Parknutzern zur Verfügung stehen", betont Chrisitian Köberl. "Ausgewählte Veranstaltungen wird es aber ebenfalls wie bisher weiter geben: das Augartenfest der SPÖ, das Chiala Afrika und ähnliche."

5. Noch nichts vor?



"Barricading the Ice Sheets"

Konferenz zu Klimaaktivismus. Ein Projekt von Oliver Ressler mit Unterstützung des Österreichischen Wissenschaftsfonds und Camera Austria. Sprache: Englisch. Die Konferenz bringt eine Gruppe international respektierter ProtagonistInnen der Klimabewegung zusammen, die zwischen Kunst und Aktivismus arbeiten. Sie werden aus der Perspektive jener Felder, in denen sie persönlich hauptsächlich aktiv sind, die Methoden, Zwecke, die Vergangenheit und Zukunft der Bewegung diskutieren. Sie beschreiben jene Maßnahmen, die sich als erfolgreich erwiesen haben, um die ausgeklügelten Strategien der Unternehmen, Verschmutzungen, Emissionen und Verantwortung im Verborgenen zu halten, zu durchbrechen.

WO : Camera Austria (Ausstellungsraum)

WANN : FR./SA., 28./29. Feb., 17 bis ca. 20 bzw. 19 Uhr





Library of Requests. Lesung im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020/Der Grazer Kunstverein zieht um... in die Stadtbibliothek. (Auch ein Kulturlots*innen-Termin). Kazeem-Kamiński lädt in der Stadtbibliothek Zanklhof zu einer kollektiven Lesung ein - interaktiv und spannend nicht nur für Menschen, die sich für das Bibliothekswesen interessieren. Ihr laufendes Projekt Library of Requests verändert sich orts- und kontextabhängig.

WO : Bibliothek Zanklhof

WANN : FR., 28. Feb., 18 Uhr





Einführung um 19 Uhr im Foyer, 3. Rang, im Anschluss öffentliche Premierenfeier. In der Bürger*innenbühne stehen Menschen aus Graz und der Steiermark als Expert*innen des Alltags auf der Bühne des Schauspielhauses. Als Spielerinnen und Spieler schöpfen sie aus dem Fundus ihrer persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und Lebensgeschichten und erarbeiten in einem mehrwöchigen Probenprozess die Inszenierung. Diese wird Teil des Spielplans und die Mitwirkenden für die Dauer einer Produktion Teil der "Theaterfamilie" im Schauspielhaus. Und vielleicht auch darüber hinaus.

WO: Schauspielhaus (Haus 1)

WANN: FR., 28. Feb., 19.30 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <

6. "Dein Graz!": Geschichte aus dem Schuhkarton

Die Ausstellung "Dein Graz!" zeigt im Museum für Geschichte ab sofort eine sinnliche Geschichte der Stadt in 17 Bezirksporträts – und gefiltert durch die Interessenslage eines prominenten Sammlers: des Grazer Historikers Karl Albrecht Kubinzky. Er schenkte seine Sammlung 2018 dem Universalmuseum Joanneum. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstagabend, 27. Februar statt. Zur Attraktivität der Schau trägt bei, dass sie das Lustprinzip des Sammelns mit abbildet. Gerade aus der leidenschaftsgetriebenen Anhäufung lange als minder sammlungswürdig erachteten historischen Materials – Postkarten, Fotos, Broschüren, Eintrittskarten – ergibt sich ein Stadtbild, das Alltag und Vergnügungen der Grazer von einst zeigt. Das funktioniert wohl auch deswegen so gut, weil (gemeinsam mit Astrid Aschacher) ein ausgewiesener Kenner des Kubinzkyschen Interessenkosmos als Kurator fungiert hat: der langjährige Stadthistoriker Gerhard Dienes, der Anfang des Monats überraschend verstorben ist. Dem schwer vermissten Freund ist denn auch am 25. März (19 Uhr) ein Erinnerungsabend in der Ausstellung gewidmet.

7. Noch Fragen?