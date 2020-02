Facebook

Am Mittwoch könnten in Graz ein paar Schneeflocken fallen © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Tiefwinterlich zeigt sich der Mittwoch im Norden. Im Südosten der Steiermark sorgt der stürmische Nordföhn nur für einzelne Regenschauer und zeitweise sonniges Wetter. Höchstwerte um 9 Grad.

Am Donnerstag bleibt es am Vormittag teils noch windig und es zeigt sich in der gesamten Steiermark die Sonne. Im Süden bleibt es dann wolkenlos. Auf den Bergen Frostabschwächung, in den Tälern und Niederungen liegen die Höchstwerte um 5 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Wetterbedingt bleiben die Luftschadstoff-Konzentrationen auf niedrigem Niveau.

Die Belastungen durch Erle- und Haselpollen geht wetterbedingt zurück.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "For Forest" kommt nach Graz

“For Forest”, der Wald im Klagenfurter Stadion, der mehr als 200.000 Besucher anlockte, sorgte im Vorjahr international für Aufsehen – und in Kärnten auch für heftige Diskussionen und viel Kritik für die "Projektverpflanzung" nach Niederösterreich. Zumindest zehn dieser "For Forest"-Bäume dürfen sich auf einen "Ausflug" nach Graz, wo 2020 zum Kulturjahr erklärt wurde, freuen. Sie sollen ab 20. Mai "frischen Wind in die steirische Landeshauptstadt bringen", heißt es von "For Forest". Auf dem Freiheitsplatz wird das "Breathe Earth Collective" einen "Klima-Kultur-Pavillon" entstehen lassen, "als Prototyp zur Kühlung der Stadt". Die Bäume "werden in der ca. 100 Quadratmeter großen Waldoase im Pavillon verpflanzt und dort bis Ende des Sommers verbleiben" – geplant sind derzeit Feldahorn, Hainbuchen, Rotbuchen und Lärchen. "Die Bäume werden als Klimabotschafter ihre Geschichte weitererzählen", freut man sich bei "For Forest". Der Pavillon soll mit Kunst- und Umweltschutzprojekten bespielt werden.

5. Freizeit: Was darf's sein?



1. Literatur-Cafe

HC Roth, Autor, Singer/Songwriter aus Graz und langjähriger Radio-Helsinki-Co-Moderator veröffentlichte im Oktober die beiden Bücher "Wie aus mir kein Rockstar wurde" (Periplaneta Berlin, Edition Subkultur) und "Alter Mann im Schaukelstuhl" (Verlag Text/Rahmen, Wien). Fröhlich bis traurig Autobiographisches trifft auf düster verstörende Fiktion. HC Roth liest an diesem Abend aus beiden Büchern und spielt ein paar Songs auf seiner nagelneuen Ukulele.

WO : Radio Helsinki (Funkhaus-Bühne)

WANN : MI., 05. Feb., 19.30 Uhr





Klaus Gmoser versteht seine Arbeit als Möglichkeit des Innehaltens, als Grenzüberschreitung (auch nach innen), als ein, die eigenen Vorstellungen überschreitendes, Forschen und Suchen - als einen Gegenentwurf zur Einöde einer ausschließlich rationalen und funktionalen Aneignung der Welt. Eröffnungsrede: Johannes Rauchenberger; Mit Tanz und Sound Performance von Elena Waclawiczek und Yoram Rosilio im "Trio" mit den Arbeiten von Klaus Gmoser;

WO : Schloss St. Martin

WANN : Vernissage: MI., 5. Feb., 19.30 Uhr





Licht, Luft und Sonne sind jene Grundbedürfnisse, die das Wohnen befriedigen sollte. "Wir möchten diesen Leitspruch um einen zentralen Begriff erweitern: KUNST! Zeitgenössische Kunst gehört nicht nur in Galerien und Ausstellungshäuser, sie kann und soll auch im privaten Rahmen inspirieren. Aber Kunst muss man sich schließlich leisten können – und damit bleibt sie für viele außen vor. Genau diese Lücke möchte die Initiative Kunstverleih schließen und private Haushalte ganz unkompliziert mit aktueller Kunst versorgen. Hier können Interessierte qualitätsvolle Werke von steirischen KünstlerInnen für jeweils 29 Euro ausleihen und für die Dauer von zwölf Monaten mit ihnen leben."

WO: Forum Stadtpark

WANN: MI./DO., 05./06. Feb., 11-18 Uhr



6. Niederschlag im Jänner: Niedrigster Wert seit 1964

Das Wetter im neuen Jahr war bisher viel zu warm und trocken für die Jahreszeit. Das zeigt sich im Jänner-Rückblick für Graz: Der Jänner 2020 war deutlich wärmer als im langjährigen Schnitt, die Sonne schien viel häufiger und vor allem war es viel zu trocken. Im langjährigen Jänner-Schnitt (1981 - 2010) beträgt der Niederschlag an der Messstation an der Uni Graz 22 Millimeter. 2020 waren es nur zwei (!). Das sind nicht einmal zehn Prozent des normalen Wertes - und der niedrigste Wert seit 1964: Damals gab es überhaupt keinen Niederschlag. Die Jänner der vergangenen Jahre pendelten sich beim Durchschnitt ein. Ähnlich das Bild bei den Temperaturen. In Graz war der Jänner 2020 deutlich zu warm: Der langjährige Schnitt liegt bei 0 Grad, heuer hatte es hingegen 1,4 Plusgrade. Das korrespondiert mit den Sonnenstunden: Der langjährige Schnitt liegt bei 105 Stunden, heuer waren es fast 40 Prozent mehr, nämlich 145 Sonnenstunden.

