Wie schon am Dienstag kann sich der Nebel am Mittwoch als zäh erweisen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag setzt sich das ruhige und meist sonnige Wetter fort. Die Nebel- und Hochnebelfelder halten sich zumindest bis Mittag, danach könnte es auflockern. Es ziehen ein paar dünne, hoch liegende Wolken durch. In der Früh verbreitet frostig bei -4 Grad, tagsüber um die 4 Grad.

Am Freitag zeigt sich im Bergland und in der Obersteiermark zeitweise die Sonne. Im Südosten lagert feuchtere Luft, das hartnäckige Nebelgrau kann sich teilweise den ganzen Tag halten. Höchsttemperaturen um 4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffbelastung mit PM10 kann für das Grazer Becken als mäßig belastet bezeichnet werden.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vorhang auf: Die Köpfe des Jahres aus Graz

Applaus für die "Köpfe des Jahres" 2019 der Region Graz und Graz-Umgebung. Dienstagabend wurden die Sieger unserer Leser-Wahl in sieben Kategorien im Styria Media Center in Graz ausgezeichnet. Hier finden Sie alle Bilder. Neben der Kür der sieben Preisträgern gab es zwei besondere Höhepunkte: Alt-Bürgermeister Alfred Stingl bekam für sein soziales Engagement den Sonderpreis der Redaktion von seinem Nachfolger Siegfried Nagl überreicht. Und Nationalteamchef Franco Foda bekam von Chefredakteur Hubert Patterer Siegerweine von der Weinkost am Pogusch überreicht. Hier finden Sie die Porträts der Preisträger:

Kultur - Bernhard Rinner

Gastgeber - Anna-Lisa Gattinger

Newcomer - Lukas Hasler

Wirtschaft & Forschung - Katrin Unger

Soziales Gewissen - Herbert Winterleitner

Sport - Camilla Neumann

Entertainment - Klaus Leutgeb

Sonderpreis für das Lebenswerk - Alfred Stingl

5. Kunst und Kino



Vernissage: Marion Rauter

"Human" - Malerei. Ausstellung von Malerei Marion Rauter. Zur Ausstellung sprechen: Johann Baumgartner und Franz Majcen. On the turntables: Mama Feelgood. Rauters künstlerische Auseinandersetzung ist von Schaffenszyklen geprägt. Immer jedoch geht es um das Mensch-Sein. Sie sieht sich als Erinnerin im Spannungsfeld zwischen Menschlichkeit und Genie. Obwohl sich in ihren Werken Kultfiguren finden, interessiert sie vorwiegend der Mensch hinter dem öffentlich bekannten Bild. Dieser zweite, tiefergehende Blick zeichnet ihr Schaffen aus. Die Betrachtung ihrer Werke, der Gesichter und vor allem der Augen der ProtagonistInnen lassen einen tiefen Blick in die Seele zu.

WO: Steiermarkhof (Hofgalerie)

WANN: DO., 16. Jän., 19.30 Uhr



Filmpremiere: "Mind the Gap"

Premiere und Gespräch mit Regisseur Robert Schabus und Max Lercher (SPÖ). Schabus sucht in seinem Dokumentarfilm Regionen auf, wo Empörung und Resignation um sich gegriffen haben. Er spricht mit französischen ArbeiterInnen vor der Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen 2017, mit kleinen Selbständigen in England nach dem Brexit-Referendum 2016, mit ArbeitnehmerInnen, die kurz vor der Pension stehen, in Berlin vor der Bundestagswahl 2017 und mit einer Pensionistin aus einem Wiener Gemeindebau. Ihrer Alltagserfahrung stellt "Mind The Gap" eine analytische Sicht von außen gegenüber: Historiker David van Reybrock, Politologe Ivan Krastev und die Journalisten Ulrike Herrmann und Harald Schumann.

WO: KIZ Royal

WANN: DO., 16. Jän., 18.30 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <

6. "Abgehobene" Rekordbilanz

Im abgelaufenen Jahr 2019 wurde am Flughafen Graz der 2018er-Rekord übertroffen. Exakt 1.036.929 Passagiere wurden betreut, das sind um 0,58 Prozent mehr als 2018. Als "sehr erfreulich" wird der starke Zuwachs im Charterbereich bezeichnet: Dieser wuchs um rund 5,5 Prozent, damit konnte man den leichten Rückgang im Linienbereich (minus 0,15 Prozent) abfangen. Der neue Rekord ist Flughafen-Chef Gerhard Widmann trotz schwieriger Umstände gelungen. Weltweit wird die Flugscham-Debatte geführt, die Nachtzüge werden ausgebaut, dazu kam die "sich verschlechternde Wirtschaftslage". Beteiligungsreferent Günter Riegler (ÖVP) streicht vor allem die "positiven Effekte für die regionale Wirtschaft, den Tourismus und die Kultur" hervor. "Eine gute Verkehrsanbindung im internationalen Standortwettbwerb" sei entscheidend und dazu gehöre maßgeblich ein guter Regionalflughafen. Das Plus von 0,58 Prozent zu 2018 entspricht übrigens rund 6000 Passagiere mehr.

7. So erreichen Sie uns