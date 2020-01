Facebook

Wie die Zeit vergeht: Wir haben für Sie täglich ein Auge auf die Veränderungen in Graz und Graz-Umgebung © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag zieht von Nordwesten eine Störung durch und bringt anfangs teils dichte Wolken. Etwaige Frühnebelfelder lichten sich bald, am Vormittag ziehen noch einige Wolken durch. Der Tag verläuft dann zunehmend sonnig. Höchstwerte milde 8 Grad.

Am Sonntag herrscht unter Hochdruckeinfluss wolkenloses Wetter, nach einem frostigen Morgen wird es am Nachmittag eher mild. Auch über den Bergen mild und windschwach. Frühtemperaturen um -2 Grad, Tageshöchstwerte um 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Diese Woche gab es gleich mehrere Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte an verschiedenen Messstationen in Graz. Am Wochenende werden die Belastungen zurückgehen.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz kratzt an der 300.000-Einwohner-Marke

Die Landeshauptstadt wächst rasant. Mit ihrem Einwohnerstand per 1. Jänner 2020 von 294.630 Bürgern kratzt sie an der 300.000er-Marke. Zählt man die Nebenwohnsitze und 321 verzeichneten Obdachlosen hinzu, weist die Statistik eine anwesende Bevölkerung von 331.359 Köpfen aus. Schnürte die 2001 noch schrumpfende Stadt mit nur noch 226.244 Einwohnern Welcome-Pakete, um Studierende für Hauptwohnsitzmeldungen zu gewinnen, ist die Bevölkerung seither um 56.820 Köpfe gewachsen. Das passiert nicht ohne "Wachstumsschmerzen". Weiters belegen die Zahlen, dass die Landeshauptstadt längst nur noch dank Zuwanderung und dem Nachwuchs der neuen Grazer wächst. Und es geht weiter: Bis zum Jahr 2034 sollen laut Prognosen der Statistik Austria rund 329.000 Menschen in Graz leben.

5. Musik- & Literaturtipps am Samstag



Jazz Redoute 2020

Ein Fest der Szene. Die Acts: Roland Hanslmeier, 5tet, Nenad Vasilic Trio, Ursula Reicher & The Void-Quintet, JBBG Smål - Gran Reserva, Sladek, The Radio String Quartett, Eva Moreno Group, Ismael Barrios Salsa Explosion. Die Grazer Jazz Redoute geht 2020 in die sechste Runde. Erneut fungiert der Dom im Berg für einen langen Abend als wärmender Zufluchtsort der heimischen Szene. Von jeher war der Jazz eine Melange globaler musikalischer Kulturen, eine Musik der Freiheit und des individuellen Ausdrucks.

WO : Dom im Berg

WANN : SA., 11. Jän., 20 Uhr





Literaturfrühstück. Szenische Lesung zu "Der Koffer der Adele Kurzweil" im Literatur-Café. Mit den Hauptdarstellern der Next Liberty-Produktion. Es wird die bewegende Flucht einer Grazer Familie vor dem Holocaust geschildert. Bevor sich der Vorhang für die Premiere dieses wichtigen Stückes (Grazer Stadt-)Geschichte am 24. Jänner hebt, gibt es die exklusive Möglichkeit, schon vor der Premiere einen ersten Einblick in die erste Produktion im neuen Jahr zu werfen.

WO : Buchhandlung Moser

WANN : SA., 11. Jän., 10 Uhr





Wer das Weihnachtskonzert der beiden in der Advent-Bim verpasst hat, bekommt eine weitere Chance. Miriam Bichler, Sängerin der Grazer Band The Tiptoes und Norbert Wally, Frontmann von The Base laden zu einem eher besinnlichen Kleinkonzertabend ins Parkhouse. Zwei Gitarren und zwei Stimmen, die viel unterschiedlicher nicht sein könnten. Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, Nick Cave und PJ Harvey sowie Marc Lanegan und Isobel Campebell lassen jeweils im Duett-Doppelpack grüßen.

WO: Parkhouse

WANN: SA., 11. Jän., 20 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <

6. Graz-Umgebung ist mehr als nur ein "Speckgürtel"

Was macht den Bezirk Graz-Umgebung, der die wachsende Stadt umgibt und dabei selbst mit um positiven Entwicklung ringt, aus? Im Jahr 1951 wohnten im Bezirk Graz-Umgebung rund 82.000 Menschen. Heute zählt der Bezirk, der sich von Frohnleiten bis Dobl-Zwaring und von Übelbach bis St. Marein erstreckt, rund 155.000 Menschen. Tendenz: wachsend. Laut Prognosen werden in 30 Jahren mehr als 168.000 Frauen, Männer und Kinder im Grazer Umland daheim sein. Ein Plus von 13.000 gegenüber heute. Besonders groß war der Anstieg in an Graz anrainende Gemeinden wie Hart, Raaba-Grambach, Feldkirchen und Seiersberg-Pirka. Die Kleine Zeitung berichtet ab sofort täglich aus dem Umland von Graz, das so viel mehr ist als bloß ein "Speckgürtel". Und so laden wir Sie ein, mitzumachen: Schicken Sie uns Neuigkeiten aus Ihrer Gemeinde, was Ihnen gefällt und was weniger – per Mail an grazumgebung@kleinezeitung.at. Wir kümmern uns gerne um Ihre Anliegen!

