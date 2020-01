Facebook

Auch der Dienstag bringt wieder viele Sonnenstunden © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag, dem Dreikönigstag scheint unter Hochdruckeinfluss oft ungetrübt die Sonne. Der Tag kann allerdings noch streckenweise nebelig beginnen. Der Wind weht kaum noch. Nach Morgenfrost mit Temperaturen ab -4 Grad steigen die Höchstwerte auf 3 Grad. Auf den Bergen setzt spürbare Erwärmung ein.

Am Dienstag zeigt sich nach Auflösung regionaler Nebelfelder meist die Sonne. In höheren Lagen kann der Nordwind etwas auffrischen. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Nach Frühtemperaturen ab -6 Grad werden am Tag Maxima um 5 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub können weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Statistischer Blick auf den Grazer Nachwuchs

4315 Neugeborene verzücken Graz und Graz-Umgebung im fünfjährigen Durchschnitt pro Jahr. Die aktuellsten Zahlen der Statistik Steiermark bilden das Jahr 2018 ab. Und sie verraten: Auf jede 49. Grazerin kam im Schnitt eine Geburt. In Graz-Umgebung war es bei rund jeder 55. Einwohnerin der Fall. In unserer Babystatistik finden Sie alles, was wir über die Vornamen, Größe und Gewicht, Altersrekorde und Gemeinden wissen. Ihre Babynachrichten: Den süßen Nachwuchs aus unserer Region werden wir auch 2020 wieder regelmäßig als schöne Nachricht abdrucken. Durch die große Anzahl neuer Erdenbürger kann leider immer nur eine Auswahl gezeigt werden. Wer seinen Liebling nicht in der Zeitung erblickt (hat), kann uns gerne ein Foto mitsamt Daten an graz@kleinezeitung.at senden. Wir holen das sehr gerne nach.

5. Wohin am Feiertag?



In the Belly: Turnips

Im Jänner wird es international. Kunst im Stollen: Ein Format von Follow the Rabbit. Bahnfahrt und Performances im Innern des Schloßbergs. Rudi Widerhofer wird im einwandfreien "Denglisch" als kauziger Fahrer der Grazer Märchenbahn, seine eigene Perspektive auf die Fahrt, auf Graz und die Welt sowohl Touristen als auch Einheimischen näher bringen.

WO : Grazer Märchenbahn

WANN : MO., 6. Jän., 19.30 Uhr





...Kasimir Malewich. Finissage. Transkulturelle Begegnung in Konotop/Ostukraine. Ausstellung mit sieben ukrainischen KünstlerInnen. In der Begegnung mit der Grazer Künstlerin Veronika Dreier konnten si sie durch intensive Arbeit an ihren Werken ihren künstlerischen Ambitionen mit neuer Inspiration, Individualität und Selbstbewusstsein Ausdruck verleihen.

WO : Herz-Jesu-Kirche (Arkadengalerie)

WANN : MO., 6. Jän., 19.30 Uhr





Die Ausstellung FREQUENZEN knüpft an künstlerische Untersuchungen von Phänomenen der Wahrnehmung an und präsentiert zeitgenössische Positionen die über das Zusammenspiel von beispielsweise Sound, Bewegung, Literatur, Malerei, Licht und Schatten perzeptive / sensorische Erfahrungen generieren und hinterfragen.

WO: Schlossbergstollen

WANN: bis 10. Jän., täglich 8 bis 24 Uhr



6. Stimmen Sie für Ihr Lieblingspaar ab!

Die Kleine Zeitung sucht die Stimmenkaiser unter den Eröffnungspaaren der 22. Grazer Opernredoute. Bis die Tanzsohlen glühen, geht es im Internet heiß her: Die Tänzerpaare stellen nämlich noch dem Voting der Kleinen Zeitung. Suchen Sie sich Ihr Lieblingspaar und stimmen Sie mit! Abgestimmt werden kann bis zum Donnerstag, 23. Jänner 2019, wieder um 15 Uhr. Mitstimmen können Sie einmal pro Tag. Wichtig: Notwendig ist nur die Angabe einer Mailadresse – pro Adresse kann ein Mal pro Tag gevotet werden. Das Paar mit den meisten Stimmen wird unter anderem als "Steirer des Tages" in der Kleinen Zeitung vorgestellt. Außerdem gibt es für das Eröffnungspaar mit den meisten Stimmen noch einen wertvollen Preis zu gewinnen.

