Alles Gute im neuen Jahr! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Neujahrstag am Mittwoch scheint in der Steiermark nach Auflösung von lokalen Frühnebelfeldern häufig wieder ungetrübt die Sonne. In der Früh recht frostig mit -3 Grad, die Höchstwerten erreichen 5 Grad.

Am Donnerstag können sich stellenweise flache Frühnebelfelder bilden, oft ist es aber in der Früh bereits wolkenlos. Tagsüber strahlt die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag wird es mild. Nach Frühwerten um -4 Grad erreichen die Höchstwerte maximal 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Das Jahr 2019 war in Bezug auf die Luftqualität das beste seit Luftschadstoffe in der Steiermark gemessen werden. Dies ist zu einem großen Teil in der günstigen Witterung begründet, aber auch ein Erfolg der zahlreichen Maßnahmen zur Reduktion von Luftschadstoffemissionen.

3. Verkehr & Öffis

- So fahren die Öffis zu Silvester (ab 23.30 Uhr im 30-Minuten-Takt).

- Der Der Bimverkehr in der Herrengasse wird zu Silvester bereits ab 14 Uhr eingestellt.

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was die Ballsaison 2020 zu bieten hat

Für die Ballsaison 2019/20 geht es nach der Feiertagspause auch wieder mit dem "klassischen" Bällen los. Und bei der Grazer Opernredoute gibt es wieder etwas Neues: die Seitenbühne wird von Ausstatterin Mignon Ritter in ein neues Kleid gehüllt. Der Raum wird zum "Salon Rokoko". Der Steirerball wartet am 10. Jänner in der Wiener Hofburg erstmals mit einer "Trachten Styling Lounge" auf. Angeboten werden Flechtfrisuren, Make-up-Auffrischen, Blumenkränze, Hutkreationen und – für Unsichere – eine "Trachtenbibel". Und auch der Bauernbundball – am 21. Februar in der Stadthalle – scharrt schon in den Startlöchern. "Scharren" passt übrigens durchaus: Diesmal dreht sich nämlich alles ums Thema Geflügel – Motto: "Feiern, bis der Hahn kräht!" Hier kommen Sie zum steirischen Ballkalender.

5. Wohin am ersten Tag im neuen Jahr?



Ghost Walk

Josef E. Tschida wagt sich bei seinem Ghostwalk auch im neuen Jahr wieder tief in die Dunkelheit der Grazer Altstadt und erzeugt mit Geschichten der etwas anderen Art, die vom Grauen längst vergangener Zeiten handeln, etwas Gänsehautgefühl auf sein Publikum. Der "Ghost-Walker" weiß über Henker, Mörder & Co., die in Graz ihr Unwesen getrieben haben, Schauriges zu berichten.

WO : Treffpunkt - Neutorgasse 5

WANN : MI., 1. Jän., 20 Uhr





Filmkunst aus UK/IR/USA 2018. Skurril-amüsanter Film über eine Gesellschaft, die von Intrigen und hinterhältigen Machtspielen geprägt ist.

WO: Kunstgarten (Payer-Weyprecht Straße 27)

WANN: MI., 1. Jän., 17 Uhr



Nichts dabei?

6. Nächster Filialschluss in der Annenpassage

Saturn und Billa (die Wiener List-Group lotet indes im Zuge einer "technischen Prüfung" deren Potenzial aus. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt es: "Aufgrund der Komplexheit der baulichen Anlagen und auch des Gebäudealters sind die technischen Untersuchungen ausführlicher zu gestalten, als angenommen. Wir erwarten daher den Endbericht der Konsulenten zum Jahresanfang 2020, womit eine Entscheidung erst danach getroffen werden kann." Parallel würden aber "Verhandlungen mit diversen Mietinteressenten" weiterlaufen. Nachund der Supermarkt sperrte 2014 zu ) folgt nun der nächste prominente Abschied in der Grazer Annenpassage: Der letzte Tag im alten Jahr war auch der letzte Tag der Sorger-Filiale in der Annenpassage . Der neue Eigentümer der Annenpassage lotet indes im Zuge einer "technischen Prüfung" deren Potenzial aus. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt es: "Aufgrund der Komplexheit der baulichen Anlagen und auch des Gebäudealters sind die technischen Untersuchungen ausführlicher zu gestalten, als angenommen. Wir erwarten daher den Endbericht der Konsulenten, womit eine Entscheidung erst danach getroffen werden kann." Parallel würden aberweiterlaufen.

