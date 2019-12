Facebook

Zwei Wochen noch bis zu den Weihnachtsferien © A. W. Tengg

1. Wetter

Eine Kaltfront bringt am Montag hauptsächlich in der zweiten Tageshälfte unergiebige Regenschauer, jedoch sinken die Temperaturen nur leicht. In der ersten Tageshälfte kann es je nach Nebel sonnig werden. Teils windig. Frühwerte ab -2 Grad, Höchsttemperaturen um 5 Grad.

Am Dienstag bleibt es trocken und immer wieder sonnig, jedoch ebenfalls zeitweise sehr windig. Frühwerte ab 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Durch eine Kaltfront werden belastete Luftmassen verdrängt. Trotz Wochenbeginn sind recht gute lufthygienische Bedingungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Herkulesaufgabe für irdisches Christkind

Von wegen stille, besinnliche Zeit: Kurz vor Weihnachten geht's bei der Post rund - wir haben uns im Logistikzentrum Kalsdorf umgeschaut und holen Mitarbeiter von dort stellvertretend für alle, die derzeit Extraschichten einlegen, vor den Vorhang. Die Herausforderung: 95.000 zuzustellende Pakete, allein in der Steiermark, an nur einem Tag. Hinzu kommen Zusatzherausforderungen: "Paketärztin" Jana Horvat inspiziert an der Schadensstelle Packerln, die den Transport nicht ganz fehlerfrei überstanden haben – nimmt den Schaden auf und rettet, was zu retten ist. Im Logistikzentrum wird praktisch im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Auch die Zusteller sind mittlerweile wieder an sechs statt fünf Tagen (Samstag inklusive) unterwegs – und sogar am 24. Im Logistikzentrum Kalsdorf arbeiten rund 70 Mitarbeiter, in Spitzenzeiten kommen 25 externe Kräfte dazu. Hier untergebracht ist auch eine Zustellbasis, von da aus beliefern ca. 130 Zusteller knapp 100 Rayone im Großraum Graz.

5. Was, wann, wo?

Lange Nacht der Genderlesung

Mehr als 40 bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Wissenschaft lesen Texte zum Thema Geschlechtergleichheit. Durch das heutige Europa geht ein Rechtsruck, der insbesondere die gesellschaftlichen Bemühungen um die Gleichbehandlung aller Geschlechter wenn nicht gar rückgängig, so doch zumindest lächerlich zu machen versucht. Der Cluster Gender der Universität Graz setzt gemeinsam mit dem Schauspielhaus mit dieser Lesung programmatischer Texte ein Zeichen gegen Diskriminierung.

WO : Schauspielhaus (Foyer)

WANN : MO., 9. Dez., 17-22.30 Uhr



Schlußstrich

Das UniGraz@Museum und die 1. österreichische Comic.Schule laden ein, zur Präsentation des des steirischen comic*annual*2019. Der steirische Comic-Botschafter und Schöpfer der Straßengler Kirchenmaus Gerry Lagler präsentiert in diesem Band seine aktuellsten Werke. Die Schlussarbeiten aus den ComicWorkShops des Jahres 2019, zusammengefasst in einem umfangreichen Magazin, werden im UniGraz@Museum präsentiert. Es gibt auch wieder ein lustig-informativ-unterhaltsames Comic-Quiz.

WO : UniGraz@Museum

WANN : MO., 8. Dez., 18 Uhr



Best of Lyrik I

Lesung mt: Elke Laznia, Eva Maria Leuenberger, Karin Fellner, Hanne Römer. Moderiert und kuratiert von Helwig Brunner und Stefan Schmitzer. Die Veranstaltung steckt das Feld deutschsprachiger Lyrik-Neuerscheinungen mit herausragenden Beispielen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ab.

WO: Literaturhaus

WANN: MO., 9. Dez., 19 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <<

6. Rückblick auf das Wochenende

Der zweite Adventsamstag hatte es in sich: Grazerinnen und Grazer, viele Gäste aus dem Umland und der Steiermark und auch Gruppen aus Kroatien und Slowenien waren Teil des Trubels in der Innenstadt. Tausende von ihnen fuhren mit der Schloßbergbahn, was zu einer lange Warteschlange bei der Talstation führte. Feststimmung herrscht auch im steirischen Handel: Wir liegen über dem Vorjahr", weiß Gerhard Wohlmuth, in der Wirtschaftskammer Spartenobmann für den Bereich Handel. "Auffällig ist, dass Nachhaltigkeit, gute Beratung und Qualität immer wichtiger werden", so Wohlmuth weiter. Die derzeitigen guten Umsatzzahlen seien zudem ein Garant für die vielen Arbeitsplätze im stationären Handel.

